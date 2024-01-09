شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الفرا لإسعاد يونس: كنت متأكد إنى هشتغل مع فريق شارموفرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الفرا أحد أعضاء فريق شارموفرز عن كواليس علاقتهم بهم، مشيرا إلى أنه لم ينضم لهم في بداية التأسيس إلا أنه كان متأكدا وواثقا من أنه سيعمل معهم بقوله أثناء استضافتهم من برنامج إسعاد يونس، وقال: "كنت بقولهم دايماً أنا واثق إننا هنشتغل سوا، وإنى هلعب جيتار معاكو".

وأضاف: "إحنا 16 فردا، وبنشتغل سوا زي العيلة بالظبط، والمزيكا هي اللى بتجمعنا".



محمد الفرا أحد أعضاء شارموفرز

وكان فريق شارموفرز قد طرح مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان "هل ؟"، دعما للقضية الفلسطينية على موقع يوتيوب، والمنصات الموسيقية المختلفة، والأغنية من كلمات محمد الشافعى، وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان.

وقرر فريق شارموفرز طرح أغنية "هل؟"، لتسليط الضوء على الكوارث الإنسانية التي تحدث على الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له أهالي قطاع غزة على يد جيش الاحتلال، وتضامنا من الفريق، وتعبيرا عن حزنهم، فى ظل استمرار الحرب، وبوتيرة قوية تحصد معها أرواح مئات الفلسطينيين يوميا.