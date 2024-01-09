شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شنودة: مسلسل "حالة خاصة" إنسانى ويناقش موضوعًا مهمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الموسيقار هانى شنودة، في لقاء خاص على تليفزيون الخليج 365، عن مسلسل حالة خاصة أحدث أعمال watch it الأصلية في العام الجديد.

وقال هانى شنودة: "قبل ما يرسلوا ليا السيناريو كلمونى أنهم هيستخدموا موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين الفرقة بتاعتى اللى عملتها سنة 77، وده اللى شجعنى ولما قريت السيناريو قدمت الموسيقى التصويرية لمسلسل حالة خاصة لأن لقيت أنه موضوع مهم جدًا وبيناقش مرض التوحد ومسلسل إنسانى وفى نفس الوقت طه الدسوقى اتعودنا عليه في الكوميدى لكن هو موهوب جدًا وعامل دور مركب وفى منتهى الجمال".

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.