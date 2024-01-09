بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم تستذكر والدتها الراحلة دلال عبد العزيز

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، مع متابعيها، صورة لوالدتها الراحلة الممثلة المصرية دلال عبد العزيز، استعادت من خلالها ذكرياتها معها، طالبةً من الجمهور الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.



ونشرت دنيا عبر حسابها الرسمي، صورة جمعتها بوالدتها دلال، وأرفقتها بتعليق، قالت فيه بكلمات مؤثرة: "رحم الله ملامح لا تغيب عن البال وحديث اشتقنا لسماع صوته، رحم الله ميت حنّت قلوبنا لرؤيته، اللهم ارحم دلال عبدالعزيز، واغفر لها واجمعنا بها في الفردوس الأعلى يا رب وجميع موتى المسلمين".

وعلى الصعيد الفني، كانت دنيا قد كشفت في منشور عبر حسابها الخاص، عن عدم خوضها السباق الرمضاني المقبل.

وأكدت دنيا أنه بعد تقديمها مسلسل "جت سليمة" العام الماضي، عُرض عليها عدد من السيناريوهات لأعمال مكوّنة من 15 حلقة خلال الفترة الماضية، إلا أنها رفضتها كلها، وذلك لرغبتها في التركيز على السينما والعودة بفيلم قوي، إذ تبحث حالياً عن سيناريو فيلم يعيدها إلى الشاشة الكبيرة بزخم.

