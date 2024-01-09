زفاف لـ10 أيام.. أول زفاف ملكي في سلطنة بروناي لعام 2024

ميرنا وليد - بيروت - سجل أمير بروناي، عبد المتين- الابن الرابع لسلطان بروناي حسن البلقية- اسمه كصاحب أول حفل زفاف ملكي لعام 2024.

وكان من المقرر أن يبدأ زفاف الأمير البالغ من العمر 32 عاماً، وخطيبته أنيشا عيسى كاليبيتش، في حفل فخم يوم أمس 7 كانون الثاني/ يناير، وسيستمر لـ10 أيام.

العرس الملكي سيبدأ بـحفل عرض الزواج لتلقي الأمر الملكي، والذي سيكون مصحوباً بموسيقى من قبل موسيقيي الديوان الملكي.

وستشمل أيام الحفل الولائم والمرافقة الموسيقية وإمكانية حضور بعض الضيوف الملكيين.

وفي 11 كانون الثاني/ يناير، سيتم عقد قران الأمير وخطيبته في مسجد السلطان عمر علي سيف الدين.

وستقام المأدبة الملكية للزوجين الجديدين، بعد ثلاثة أيام، مع دعوة ضيوف من جميع أنحاء العالم.

وستختتم الاحتفالات في 16 كانون الثاني/ يناير، ومن المقرر أن يُقام عرض عسكري حول عاصمة بروناي.

يذكر أن أخبار خطوبة الأمير لأول مرةظهرت عبر بيان رسمي من والده السلطان حسن البلقية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وكان الأمير عبد المتين قد نشر صورة له وخطيبته للاحتفال بالعام الجديد، وظهرا في الصورة وهما يقفا جنباً إلى جنب، وأرفق الصورة بتعليق قال فيه: "أتمنى لكم كل التوفيق لعام 2024".

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