بعد رده على طليقته دنيا بطمة.. مي العيدان تهاجم محمد الترك بكلمات حادة

ميرنا وليد - بيروت - هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان طليق الفنانة المغربية دنيا بطمة، المنتج البحريني محمد الترك، وذلك بعد مهاجمته لطليقته دنيا خلال بث مباشر له عبر حسابه الرسمي.



وكان محمد الترك قد رد على طليقته دنيا بطمة، بعد اتهامها له بأنه كان سبباً في اتهامها في القضية التي عُرفت إعلامياً باسم قضية حمزة مون بيبي.

وشاركت مي العيدان مع متابعيها، مقطع الفيديو الذي ظهر فيه محمد الترك، وأرفقته بتعليق عبرت من خلاله عن استيائها وطالبته بالسكوت، وأعتبرت، أنه آخر من يتحدث في الأمر.

وقالت مي العيدان: "والله أنت آخر واحد أتكلم. . انتو أصلا حلا ولقت غ وانت هذي شغلتك كل يوم متزوج والعيال تحولهم من مرت أب لمرت اب".

وكانت دنيا بطمة قد اتهمت محمد الترك بفضح أسرارها وما يدور بداخل منزلها، ولفتت إلى ارتكابه الكثير من الأمور التي وصفتها بأنها لا تصح، وأرجعت إدانتها في قضية حمزة مون بيبي كانت من خلال شهود الزور، وليس بدليل مادي وواقعي ضدها. حسب قولها.

وخرج محمد الترك في فيديو رد فيه على دنيا، قائلاً: "إذا أكرمت اللئيم تمرد، ابكي ومثلي على الشعب المغربي ولكن تذكري اسمي لا، أنا التزمت الصمت سنوات طويلة، كنت تقولي عني عميل وجاسوس، عائلتك وراء كل هذه الأشياء وفي المقدمة يأتي اسم شقيقتك.. كيف تقولي إنني أبيع أخبارك، هل يوجد لديك أخبار؟ أنت تنتمي إلى عائلة تعشق الفضيحة.. الناس كرهتني وكرهتك بسبب أفعالك".