درة التونسية تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة التونسية درة، عدة صور جديدة لها عبر صفحتها، وظهرت درة بإطلالة متميزة، مرتدية سوت أسود اللون مع الاخضر، مع جزدان باللون الأسود ووضعت ميك آب هادئ الذي أبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها منسدلاً وراء ضهرها.



يذكر أن درة شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل الأجهر مع الممثل المصري عمرو سعد، الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، حول يوسف الذي يُتهم ظلما بقتل والدته، وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوي، الذي يساعده في أن يغير هويته ويصبح اسمه مصطفى الأجهر زعيم شباب منطقة الدرب الأحمر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عن إخوته والسعي لمعرفة قاتل والدته وكشف الغموض المحيط بماضيه.



