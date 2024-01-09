شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الإسكندرانى" يتصدر أمس الإيرادات اليومية ويحصد مليونا و140 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، منذ طرحه في دور العرض السينمائية المختلفة، كما تصدر أمس الإيرادات اليومية وحصد مليونا و140 ألفا و224 جنيها.

فيلم "الإسكندرانى" من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول بكر (أحمد العوضى)، الذى يعيش فى صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه زكى الذى يجسد دوره عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في اطار اجتماعى مشوق لا يخلو من الأكشن.