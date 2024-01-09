أحمد العوضي يكشف رأيه بالمشاهد الرومانسية.. وهذا ما قاله عن أدوار الأكشن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد العوضي تفاصيل تعاونه الأول مع المخرج خالد يوسف في فيلم “الإسكندراني”، مؤكداً أن مشاهد الرومانسية والمشاعر أصعب من لقطات الأكشن بالنسبة إليه.

وقال العوضي في تصريحات إعلامية: “”الإسكندراني” فيلم كبير من إخراج الأستاذ خالد يوسف، تأليف الأستاذ أسامة أنور عكاشة، ومعايا نجوم زمايلي: زينة، وعصام السقا، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ودي حاجة تشرّفني وأنا اجتهدت على قد ما أقدر”.

وأكد أن مشاهد الأكشن ليست صعبة بالنسبة إليه، ولكن الأصعب هي المشاهد التي فيها مشاعر، حيث تحتاج الى جهد أكبر لتوصيل الإحساس الى الجمهور؛ لأن الشخصية صعبة، قائلاً: “الحمد لله ربنا كرّمني وقدّرني وده فضل من ربنا سبحانه وتعالى”.

وتدور أحداث فيلم “الإسكندراني” في إطار اجتماعي تشويقي أكشن، وهو البطولة السينمائية الأولى لأحمد العوضي، ويشهد عودة المخرج خالد يوسف إلى السينما بعد غياب خمس سنوات، منذ أن عُرض له فيلم “كارما” في عام 2018، والفيلم هو بطولة: أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله، ومن إخراج خالد يوسف، وتأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.