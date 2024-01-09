فيديو طريف لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يشعل مواقع التواصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، مقطع فيديو طريفاً جمعها مع زوجها الفنان أحمد العوضي، وقد استعانت بتطبيق “تيك توك” ليظهرا معاً وقد ارتديا الملابس نفسها وهما يرقصان مؤدّيين الحركات نفسها على أنغام أغنية أجنبية، وعلّقت ياسمين على الفيديو بالقول: “الخديوي مايعملش الحركات دي… أنا الدادة دودي أعملها عادي”.

وحرص أحمد العوضي على الردّ على ياسمين عبد العزيز، قائلاً: “طب ده كلام”… وأرفق تعليقه بـ”إيموشن ضاحك”.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد نشرت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو لخبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية وتنبّؤها بطلاق ياسمين من العوضي، في عام 2024.

وسخرت ياسمين مما قالته ليلى عبد اللطيف عنها، وعلّقت على الفيديو قائلةً: “يا ساتر يا رب، بلاش انتي يا ليلى”.

وكان أحمد العوضي قد عبّر عن سعادته بتقديمه أول بطولة سينمائية مطلقة في حياته الفنية من خلال شخصية “بكر” في فيلم “الإسكندراني”، حيث قال: “مكنتش هلاقي أول فيلم بطولة لي تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، مفيش نعمة أكبر من دي لإني كان نفسي أشارك في عمل مع المخرج الكبير خالد يوسف وكنت هشارك في “سره الباتع” ومحصلش نصيب وكنت زعلان أوي”.