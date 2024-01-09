دنيا بطمة تتلقى الدّعم بعد الحكم بسجنها.. وفيديو يؤكد براءتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل الفنانة دنيا بطمة الدفاع عن نفسها والتأكيد أن ليس لها أي علاقة بحساب “حمزة مون بيبي”، وما نُشر فيه من قصص تسيء الى النجوم وشائعات وفضائح، وعرضت أخيراً مقطع فيديو لقانونيين يؤكدون براءتها.

ويظهر في المقطع المصوّر مشرّع قانوني وهو يتحدث عن الحكم والقضية ويؤكد عدم وجود أي دليل على تشغيل الفنانة المغربية للحساب، ويشير إلى أن حكم المحكمة واضح، وهي بريئة من هذا الحساب.

وبالتزامن مع مطالبة الملك المغربي بالعفو عن بطمة بإصدار قرار مَلَكي، ومهاجمة طليقها المنتج البحريني محمد الترك وردّه القاسي عليها، وسخريته من فقر عائلتها، وكشفه الكثير من المعلومات الخاصة بحياتهما، أطلق الجمهور المغربي حملة دعم واسعة لدنيا، مع أكثر من هاشتاغ للدفاع عنها بعد حديث طليقها الذي وصفه الجمهور بالمستفِز.

وبالفعل ردّ المغاربة على تصريحات محمد الترك التي اعتبروها مسيئة الى الشعب المغربي وهاجموه بقسوة من خلال السوشيال ميديا، واصفين إياه بالانتهازي وناكر العِشرة والجميل.

وتحت “هاشتاغ – “مع العفو الملكي لدنيا بطمة”، و”منصورة بإذن الله”، عبّر جمهور دنيا بطمة عن تضامنهم معها وتأكيدهم أنها بريئة من كل التُّهم الموجّهة إليها، مطالبين بالعفو عنها وإعلان براءتها لتتمكن من الاعتناء بطفلتيها في جو عائلي غير مشحون بالمشاكل.

يُذكر أن غرفة الجنايات في محكمة النقض بالرباط، رفضت طلب الطعن الذي تقدّمت به دنيا بطمة ضدّ الحكم الذي صدر في حقها من محكمة الاستئناف بمراكش في قضية “حمزة مون بيبي”، وقضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستنئاف في مراكش، في كانون الثاني/يناير 2021 برفع الحكم الابتدائي الصادر بحق دنيا من 8 أشهر سجناً نافذاً، إلى سنة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.