شكرا لقرائتكم خبر عن Barbie يستحوذ على جوائز أسترا السينمائية.. اعرف الفائزين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كان فيلم Barbie الرابح الأكبر فى حفل توزيع جوائز أسترا السينمائية لعام 2024، حيث فازت بثمانى جوائز، وهذه قائمة الجوائز الكاملة..
أفضل أغنية أصلية
“I’m Just Ken” from Barbie, Written by Mark Ronson and Andrew Wyatt – Performed by Ryan Gosling
أفضل موسيقى تصويرية:
Oppenheimer، لودفيج جورانسون
أفضل فيلم وثائقي
Still: A Michael J. Fox Movie
أفضل فيلم الرسوم المتحركة
Spider-Man: Across the Spider-Verse
أفضل أداء صوتي
هايلي ستاينفيلد – Spider-Man: Across the Spider-Verse
أفضل طاقم الممثلين
The Color Purple
أفضل ممثلة مساعدة
دافين جوي راندولف – The Holdovers
أفضل ممثل مساعد
ريان جوسلينج – Barbie
أفضل ممثلة
تعادل بين: ليلي جلادستون – Killers of the Flower Moon ، ومارجوت روبي – Barbie
أفضل ممثل
بول جياماتي – The Holdovers
أفضل سيناريو أصلي
Barbie
أفضل سيناريو مقتبس
American Fiction
أفضل مخرج
كريستوفر نولان – Oppenheimer
أفضل فيلم
Barbie
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