شكرا لقرائتكم خبر عن Barbie يستحوذ على جوائز أسترا السينمائية.. اعرف الفائزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان فيلم Barbie الرابح الأكبر فى حفل توزيع جوائز أسترا السينمائية لعام 2024، حيث فازت بثمانى جوائز، وهذه قائمة الجوائز الكاملة.. أفضل أغنية أصلية “I’m Just Ken” from Barbie, Written by Mark Ronson and Andrew Wyatt – Performed by Ryan Gosling أفضل موسيقى تصويرية: Oppenheimer، لودفيج جورانسون أفضل فيلم وثائقي Still: A Michael J. Fox Movie أفضل فيلم الرسوم المتحركة Spider-Man: Across the Spider-Verse أفضل أداء صوتي هايلي ستاينفيلد – Spider-Man: Across the Spider-Verse أفضل طاقم الممثلين The Color Purple أفضل ممثلة مساعدة دافين جوي راندولف – The Holdovers أفضل ممثل مساعد ريان جوسلينج – Barbie أفضل ممثلة تعادل بين: ليلي جلادستون – Killers of the Flower Moon ، ومارجوت روبي – Barbie أفضل ممثل بول جياماتي – The Holdovers أفضل سيناريو أصلي Barbie أفضل سيناريو مقتبس American Fiction أفضل مخرج كريستوفر نولان – Oppenheimer أفضل فيلم Barbie

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