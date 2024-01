شكرا لقرائتكم خبر عن Barbie يستحوذ على جوائز أسترا السينمائية.. اعرف الفائزين والان مع تفاصيل الخبر

كان فيلم Barbie الرابح الأكبر فى حفل توزيع جوائز أسترا السينمائية لعام 2024، حيث فازت بثمانى جوائز، وهذه قائمة الجوائز الكاملة..

أفضل أغنية أصلية

“I’m Just Ken” from Barbie, Written by Mark Ronson and Andrew Wyatt – Performed by Ryan Gosling

أفضل موسيقى تصويرية:

Oppenheimer، لودفيج جورانسون

أفضل فيلم وثائقي

Still: A Michael J. Fox Movie

أفضل فيلم الرسوم المتحركة

Spider-Man: Across the Spider-Verse

أفضل أداء صوتي

هايلي ستاينفيلد – Spider-Man: Across the Spider-Verse

أفضل طاقم الممثلين

The Color Purple

أفضل ممثلة مساعدة

دافين جوي راندولف – The Holdovers

أفضل ممثل مساعد

ريان جوسلينج – Barbie

أفضل ممثلة

تعادل بين: ليلي جلادستون – Killers of the Flower Moon ، ومارجوت روبي – Barbie

أفضل ممثل

بول جياماتي – The Holdovers

أفضل سيناريو أصلي

Barbie

أفضل سيناريو مقتبس

American Fiction

أفضل مخرج

كريستوفر نولان – Oppenheimer

أفضل فيلم

Barbie