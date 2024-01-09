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Barbie يستحوذ على جوائز أسترا السينمائية.. اعرف الفائزين

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القاهرة - سامية سيد - كان فيلم Barbie الرابح الأكبر فى حفل توزيع جوائز أسترا السينمائية لعام 2024، حيث فازت بثمانى جوائز، وهذه قائمة الجوائز الكاملة..

 

أفضل أغنية أصلية

I’m Just Ken” from Barbie, Written by Mark Ronson and Andrew Wyatt – Performed by Ryan Gosling

 

أفضل موسيقى تصويرية:

Oppenheimer، لودفيج جورانسون

 

أفضل فيلم وثائقي

Still: A Michael J. Fox Movie

 

أفضل فيلم الرسوم المتحركة

Spider-Man: Across the Spider-Verse

 

أفضل أداء صوتي

هايلي ستاينفيلد – Spider-Man: Across the Spider-Verse

 

أفضل طاقم الممثلين

The Color Purple

 

أفضل ممثلة مساعدة

دافين جوي راندولف – The Holdovers

 

أفضل ممثل مساعد

 ريان جوسلينج – Barbie

 

أفضل ممثلة

تعادل بين: ليلي جلادستون – Killers of the Flower Moon ، ومارجوت روبي – Barbie

 

أفضل ممثل

بول جياماتي – The Holdovers

 

أفضل سيناريو أصلي

Barbie

 

أفضل سيناريو مقتبس

American Fiction

 

أفضل مخرج

كريستوفر نولان – Oppenheimer

 

أفضل فيلم

Barbie

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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