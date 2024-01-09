بإطلالة أنيقة ولباس شتوي .. شيراز تستقبل العام بأغنية جديدة

ميرنا وليد - بيروت - تستقبل الفنانة اللبنانية شيراز العام الجديد 2024 وفي رصيدها العديد من الأعمال الفنية، ومن بينها أغنية مصرية صورتها على طريقة الفيديو مع المخرج كفاح بلّاني في بيروت، وستطرحها قريباً.



وكانت شيراز قد أطلقت فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي الخاص بها محتفلةً برأس السنة، وقد ظهرت بلباس شتوي جريء وأنيق أبرزها جمالها الخلاب .

تجدر أن في الفترة الاخيرة حلت الفنانة اللبنانية شيراز ضيفة على رئيسة تحرير موقع الخليج 365 سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر في برنامجها الاسبوعي "ما بدا هلقد"، وتحدثتا عن العديد من المواضيع الفنية.