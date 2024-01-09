ميرنا وليد - بيروت - بعد طلاقه من الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، إختفى الفنان المصري حسام حبيب عن الساحة، وإنشغل بشكل كبير في التحضير لألبومه الجديد "كدابة"، المقرر طرحه في شهر كانون الثاني/يناير الجاري، في عودة له بعد غياب طويل عن إطلاق الأعمال.
وربط الجمهور إسم العمل بـ شيرين، حيث إعتبروا أنه يقصدها بهذا الوصف بعد طلاقهما.
وقد انفصلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب رسمياً عن زوجها الفنان حسام حبيب، بعد زواج دام أكثر من خمس سنوات.
وبحسب المعلومات فإن السبب الرئيسي للطلاق، كان الخلاف الذي وقع بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في العاصمة السعودية الرياض، حيث تواجدا من أجل حفل غنائي لشيرين.
وكان سبب الخلاف هذا هو تدخل حسام حبيب في أعمال شيرين الفنية، إذ طلب من الشركة المنظمة تأجيل حفلها الغنائي في الرياض، من دون الرجوع إلى زوجته أو استشارتها، ما أثار غضبها، وجعلها تعود إلى القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طلاقه.. هذه خطوة حسام حبيب الجديدة وما علاقة شيرين عبد الوهاب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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