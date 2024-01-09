لانش بوكس في رمضان 2024 .. شاهد البوستر الرسمي للمسلسل

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل لانش بوكس، بطولة النجمات غادة عادل، جميلة عوض، فدوى عابد، البوستر الرسمي للعمل المقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

مسلسل لانس بوكس في رمضان 2024



مسلسل لانش بوكس، مستوحي احداثة من مسلسل "Good Girls"، ويدور في إطار 30 حلقة، ويضم عدد كبير من النجوم، أبرزهم غادة عادل، جميلة عوض، فدوى عابد، تأليف عمرو مدحت وإخراج هشام الرشيدي.

لانس بوكس في رمضان 2024

آخر أعمال غادة عادل

ويعرض حاليًا للفنانة غادة عادل، مسلسل حالة خاصة، ويشاركها بطولته مجموعة من النجوم الشباب، وأبرزهم طه الدسوقي، حسن أبو الروس.

تفاصيل مسلسل حالة خاصة

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول نديم أحمد أبو سريع الذي يقوم ببطولته غادة عادل، طه الدسوقي، وهو طالب متفوق في كلية الحقوق، وحاصل على المركز الأول على دفعته، إلا أنه لم يتم تعيينه كمعيد، فقرر الالتحاق بالعمل في شركة محاماة.

وتجسد الفنانة غادة عادل شخصية أماني النجار، وهي أكبر محامية في مصر، وتمتلك مكتبا كبيرا للقانون، وتضطر أماني إلى قبول نديم في مكتبها للعمل معها، بعد أن يثبت لها ذكاءه وقدراته القانونية.

يشارك في بطولة مسلسل حالة خاصة، كل من الفنان طه دسوقي والفنانة غادة عادل، وحسن أبو الروس، ووئام مجدي، ويشاركهم العديد من الممثلين ومنهم: هايدي كابوه، وهاجر السراج، ونبيل علي ماهر، وأحمد الأزعر، وعلي السبع، وأحمد طارق، ومنه المصري، كما يشارك في مسسل حالة خاصة الطفلين آدم وهدان وآدم النحاس.