تميم يونس يعلن تعرضه لمحاولة سرقة حسابه البنكي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان تميم يونس، عن تعرضه لمحاولة سرقة حسابه البنكي.

ونشر تميم يونس مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قال فيه:" لسه جايلي رسالة أن حسابي البنكي وقفوه كلمت البنك أشوف إيه اللي حصل معرفتش أوصل لحد ما كلمت الرقم زي العبيط، طلب مني رقم السري وبيانات الكارت طبعًا قفلت والحمد لله خلوا بالكم".

وحذف تميم يونس، الفيديو الأصلي الذي كشف خلاله تفاصيل محاولة سرقة حسابه البنكي، وعاد ونشر فيديو من جديد يوضح خلاله سبب حذف الفيديو الأصلي، قائلًا: مسحت الفيديو عشان قسوة التعليقات، صحيح كان هيتضحك عليا لكن الحمد لله محصلش وكان عندي مشكلة في تحديث البيانات، المهم خدوا بالكم فيه نصابين كتير".

يذكر أن تميم يونس اشتهر، من خلال أغنية "سالمونيلا"، التي طرحها في بداية عام 2020، وتعتبر الأغنية هي ثاني أغاني تميم يونس بعد أغنية "أنتي أي كلام"، التي قدمها في 2019، وهي من كلمات وإخراج تميم يونس وتوزيع محمد زهير وساهم في التوزيع محمد الفرة.

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