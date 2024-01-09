أحمد العوضي يتصدر المركز الأول في شباك التذاكر بـ فيلم "الإسكندراني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدر الفنان أحمد العوضي المركز الأول بقائمة إيرادات الأفلام المنافسة بدور العرض السينمائي، إذ احتل الفنان المركز الأول بفيلمه الجديد "الإسكندراني"، الذي طرح في دور العرض السينمائي في الأيام الماضية للمخرج خالد يوسف.

وجاءت قائمة الإيرادات في شباك التذاكر بالأمس، كالتالي:

ـ فيلم الإسكندراني لـ أحمد العوضي: 1،140،224 جنيهًا.

ـ أبو النسب لـ محمد إمام وياسمين صبري: 1،009،268 جنيه.

ـ الحريفة لـ نور النبوي وكزبرة: 564،993 جنيهًا.

ـ شماريخ آسر ياسين وأمينة خليل: 223،019 جنيهًا.

ـ عصابة عظيمة لـ إسعاد يونس: 145،375 جنيهًا.

ـ أنا وابن خالتي لـ بيومي فؤاد: 129،032 جنيهًا.

ـ ليه تعيشها لوحدك؟ لـ شريف منير وخالد الصاوي: 38،158 جنيهًا.

ـ كارت شحن: 10،572 جنيهًا.

فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد ومحمود عبدالحافظ، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج خالد يوسف.

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