تامر عاشور يكشف عن موعد طرح أغنيته الجديدة "هيجيلي موجوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الفنان تامر عاشور، جمهوره موعد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "هيجيلي موجوع".

ونشر تامر عاشور مقطع من أغنيته الجديدة ، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق: هيجيلي موجوع يوم الخميس الساعة 7 على يوتيوب وجميع المنصات.

وأحيا مؤخرًا الفنان تامر عاشور، حفل ليلة الدموع، بمشاركة الفنان رامي جمال ورامي صبري وتامر عاشور وآدم، ولكن فاجأت شركة بنش مارك الجمهور، وكان هناك العديد من المفاجآت، فكانت الفنانة أصالة نصري والفنان والملحن خالد عز والفنان وائل جسار مفاجأة الحفل.