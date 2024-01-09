أغنية النهايات أخلاق لـ رامي صبري تجتاز 300 ألف مشاهدة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفنان رامي صبري بأغنية “النهايات أخلاق”، أكثر من 360 ألف مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي تم طرحها ضمن ألبومه الجديد الذي حمل نفس الاسم.

تفاصيل أغنية النهايات أخلاق

أغنية النهايات أخلاق من كلمات أحمد جابر، ألحان محمد شحاتة، توزيع وسام عبد المنعم، وتقول كلماتها "بعد ما فكرنا كتير وتعبنا من التفكير في الاخر مرتحناش و وصلنا لحل اخير اننا مش متفقين واحنا الاتنين عارفين انها مش نافعة خلاص بنعاند بس في مين ............... ومادام اخرتنا فراق يبقي النهايات اخلاق نفضل فاكرينها بخير مهو اصلنا مش في سباق ودي مش معناها رجوع متغيرش الموضوع حسسني ان انت تمام ومتقفلهاش بدموع .............. كده احسن ليا وليك والايام هتنسيك واحد جربت معاه مطلعش مناسب ليك ويا عالم بعد سنين هنعيش ونقابل مين مش يمكن بكرة نكون من حق اتنين تانيين.

عدد أغاني ألبوم النهايات أخلاق

طرح رامي صبري ألبومه الجديد “النهايات أخلاق”، والذي ضم 10 أغنيات “النهايات أخلاق، جامد، النجومية، أمانة ياقلبي، بين الحيطان، مبسوط يابعد، بحكي عليكي، حلفتك بالليالي، جت سليمة، كل سنة”.

كانت آخر ألبومات رامي صبري “معايا هتبدع” الذي ضم 8 أغنيات وسيتم طرحه تدريجيًا ابتداءً من 3 ديسمبر 2022 حتى 3 يناير 2023.

“معايا هتبدع، يمكن خير، لما بيوحشني، احنا في حتة تانية، حبينا، انت الأصل، بتفتكرني، فاكر نفسك هدية”، وحققت يمكن خير نجاحًا ساحقًا خلال العام الماضي وحققت أكثر من 93 مليون مشاهدة، من كلمات أحمد علي موسى، ألحان رامي صبري، وتقول كلماتها "

ولا وقته اننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب إيه إيه هيفيد على اد ماقلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني و ماشي ماشي بعيد يمكن خير ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع اوام هنساك واعيش واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش خلص الكلام ولا وقته اننا نتحاسب….. يمكن خير عشان كان لازم ابعد من زمان انا وانت ميسعناش مكان والبركة فيك موضوعنا مات مبقاش خلاص في معجزات وبلاش نقلب في اللي فات راح عليه…. ولا وقته اننا نتحاسب".