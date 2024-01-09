معامل البحر الأحمر تُعلن عن تمديد التقديم للدورة الخامسة من برنامج "اللودج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت معامل البحر الأحمر عن تمديدها لفترة التقديم على برنامج "اللودج" في دورته الخامسة، وهو برنامج إقامة إبداعي واحترافي يستهدف صُنّاع الأفلام الواعدين من المملكة العربية السعودية، والدول العربية، والأفريقية والآسيوية.

وجاء في بيان صحفي أن المواعيد النهائية الجديدة لتقديم الطلبات:

· لمشاريع الفِرق السعودية: حتى 20 يناير

· لمشاريع الفِرق من الدول العربية والأفريقية والآسيوية: حتى 30 يناير

وبحسب البيان، سيحظى المشاركون بدعم وتوجيه خبراء الصناعة السينمائية وفرصة الانضمام إلى العديد من ورش العمل التي تتضمن تدريبًا مكثفًا يُغطّي جميع جوانب تطوير السيناريو وإنتاج الأفلام. وعقب عملية الاختيار؛ سينحصر عدد المشاريع المشاركة إلى 16 مشروعًا.

التقديم على برنامج اللودج مُتاح حتى الساعة 11:59مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية من المواعيد النهائية الجديدة المذكورة.

معامل البحر الأحمر هي مبادرة تابعة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، وتهدف إلى تمكين صناع الأفلام، والكتّاب، والمحترفين في صناعة السينما لتحقيق رؤيتهم الإبداعية. وتركز معامل البحر الأحمر على استقطاب المواهب الجديدة وسرد القصص المُلهمة، وتشجيع المواهب الواعدة على التفكير خارج الصندوق لاستكشاف إمكانيات وآفاق لامحدودة. وذلك عبر توفير الموارد اللازمة وتقديم الدعم المالي، لكل من صناع الأفلام السعوديين، والعرب، والأفارقة، ودول آسيا وذلك لتحقيق رؤاهم الرائدة والإبداعية.

أما عن برنامج اللودج فهو يندرج تحت المبادرات التابعة لمعامل البحر الأحمر. ويقدم برنامجًا طويل المدى يحتضن صنّاع الأفلام الواعدين والطموحين من المملكة العربية السعودية، والعالم العربي، وأفريقيا ودول آسيا. وذلك بهدف تطوير مهاراتهم وتجسيد مشاريعهم السينمائية وتحويلها إلى حقيقة، ومن المقرر اختيار 16 مشروعًا لتقديم الدعم اللازم لها من قِبل المحترفين والخبراء في عالم صناعة السينما.