فن ومشاهير

شاليمار شربتلي عن زوجها المخرج خالد يوسف: "أنا ضده سياسيًا وفي كل حاجة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم مروة صبري ويعرض على قناة "ألفا اليوم".

وتحدثت "شاليمار" عن علاقتها بزوجها المخرج خالد يوسف وعن كونها لا تتفق معه في آرائه السياسية، وأنها على خلاف دائم معه والشيء الوحيد الذي تتفق فيه معه أنه مخرج مهم.

وعلقت شاليمار عن زوجها المخرج خالد يوسف قائلة: "لحظاتي الحلوة مع جوزي هو ميزان وأنا دلو ومختلفين أنا وخالد اتفقنا أن لا نتفق يعني أنا ضده سياسيًا تمامًا وأنا ضده في كل حاجة وأنا لا أتفق مع خالد إلا في حاجة واحدة أنه مخرج مهم".

يذكر أن المخرج خالد يوسف يعرض له حاليًا بدور العرض السينمائي فيلم "الإسكندراني" بطولة الفنان أحمد العوضي وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية منهم الفنان حسين فهمي، الفنان بيومي فؤاد، الفنانة زينة، الفنان صلاح عبدالله، تأليف أسامة أنور عكاشة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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