شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أبو الروس: مسلسل "حالة خاصة" يناقش قضية مهمة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان حسن أبو الروس، فى لقاء خاص على تليفزيون الخليج 365، عن مسلسل حالة خاصة أحدث أعمال watch it الأصلية.

وقال حسن أبو الروس: شخصية عز فى المسلسل مختلفة وحادة وبستمتع وأنا بقدم الشخصيات المختلفة، وكلنا فى الكواليس كنا عيلة والمسلسل بيناقش قضية مهمة جدا، ولما تكون بتعملى حاجة ليها قضية، وتفرقى فى حياة شخص بيبقى إحساس جميل جدا، وبحاول على قد ما أقدر أقدم شخصيات مختلفة ومميزة وليها معنى.

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.