فن ومشاهير

بول جياماتي يحتفل بـ جولدن جلوب في أحد مطاعم الوجبات السريعة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الممثل الأمريكي بول جياماتي بفوزه بجائزة جولدن جلوب "أفضل ممثل في دور كوميدي" عن فيلم الكوميديا "The Holdovers" وذلك بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب الذي أقيم بالساعات الأولى من صباح يوم الاثنين في فندق بيفرلي هيلتون بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ "بول" وهو يحتفل بالجائزة على طريقته، حيث ظهر يحمل جائزة جولدن جلوب وهو بأحد مطاعم الوجبات السريعة.

وتعد جائزة "بول" هي الثالثة بمسيرته حيث فاز بها لأول مرة كأفضل ممثل في مسلسل قصير بعنوان "John Adams" عام 2009، وللمرة الثاني كأفضل ممثل في دور كوميدي عن فيلم "Barney’s Version" عام 2011.

كما فاز فيلم الكوميديا "The Holdovers" على جائزة جولدن جلوب "أفضل ممثلة في دور مساعد" للممثلة والمغنية الأمريكية دافين جوي راندولف.

يذكر أن بول جياماتي يشارك ببطولة الجزء الثاني لفيلم الأكشن "San Andreas" للنجم ذا روك والمقرر عرضه خلال العام الجاري.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا