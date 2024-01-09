فيفي عبده ترقص بفيديو جديد وتنشر البهجة: “اسكوزمي بقا دي جي فوفا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة فيفي عبده متابعيها على “إنستغرام” بمقطع فيديو طريف ظهرت فيه بكامل لياقتها وهي تغنّي وترقص وتتفاعل مع الموسيقى بطريقة مميّزة.

وكعادتها، تمكّنت النجمة المصرية من نشر الأجواء الإيجابية من خلال المقطع المصوّر الذي ظهرت فيه وهي تخوض تجربة تنسيق الأغاني الراقصة مع الـ”دي جي”، وكتبت بطريقتها المعروفة: “أيوه بقا ويلا بقا اسكوزمي بقا دي جي فوفا وبس خلاص”.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع ونال إعجاب الآلاف من محبّي فيفي عبده الذين أثنوا على روحها الشبابية الجميلة، واصفين إياها بأنها مصدر للطاقة الإيجابية وروح الشباب.

وكانت النجمة المصرية قد استعرضت رشاقتها ولياقتها البدنية بملابس رياضية بعد فترة من معاناتها من المرض وأوجاع في الظهر، وحرصت فيفي على الاستمتاع بوقتها والرقص والمشي براحة في المكان على أنغام أغنية “صبري قليل” لشيرين عبد الوهاب.

يُذكر أن آخر أعمال فيفي عبده الفنية، مسلسل “شغل في العالي” الذي عُرض عام 2022، وشاركها في بطولته شيرين رضا ومروان يونس، وعدد من ضيوف الشرف، بينهم: بيومي فؤاد، نضال الشافعي ونجم كرة القدم ميدو، وهو من إخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.