ظهر مصلوباً.. ليل ناز إكس متهم بالإساءة للسيد المسيح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار المغني الأميركي ليل ناز إكس موجة غضب كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن الغلاف الخاص بأغنيته القادمة “J CHRIST”.

والغلاف عبارة عن ليل ناز إكس وهو مصلوب مثل المسيح، ومحاط بمجموعة من 5 أشخاص يحاولون رفعه والصليب.

ونتيجة البلبة الواسعة التي أثارها النجم، خرج بتوضيح قال فيه إنّه لا يسعى إلى الإساءة إلى أي جماعة دينية من خلال الصورة، بل على العكس، أغنيته الجديدة “إهداء للرجل الذي حقق أعظم عودة على الإطلاق”.

وبرّر النجم الصورة وأغنيته الجديدة في تغريدة نشرها عبر تطبيق “إكس”، حيث كتب: “الأمر الغريب هو أنّه في الصورة لا يرد أي شيء يستهزئ بيسوع المسيح. كما أنّ صورة المسيح قد تمّ استخدامها على مرّ التاريخ في فن الناس في جميع أنحاء العالم”.

وتابع: “أنا لا أسخر من أي شيء. يجب أن تتوقفوا عن احتكار ديانة كانت موجودة هنا قبل أن يلد أي منا. اصمتوا”.

ومن المرتقب أن يتمّ طريح الأغنية الجديدة المثيرة للجدل في منتصف ليل 12 كانون الثاني (يناير).

وهذه ليست المرة الاولى يتسبب فيها النجم بضجة كبيرة. إذ قام عام 2021 بإطلاق 666 حذاءً “شيطانياً” تحتوي على “دم بشري حقيقي” إحتفالاً بإطلاق ألبومه. وأثارت حينها الأحذية الرياضية المصنوعة من حذاء Nike Air Max 97s، ردود فعل عنيفة في صفوف المحافظين والشخصيات الدينية.