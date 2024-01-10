“الخديوي ميعملش الحركات دي”.. فيديو راقص لأحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز “بالبيجاما”| شاهد

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 يناير 2024 02:18 صباحاً - نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز فيديو لها بصحبة أحمد العوضي وهما يرقصان رقصة “بالبيجاما” منتشرة على السوشيال ميديا وذلك لمواكبة التريند ولكن المفاجأة أن الفيديو تم صنعه بالذكاء الإصطناعي رغم تصديق العديد من المتابعين انه حقيقي.

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وعلقت ياسمين عبدالعزيز قائلة:”الخديوي ما يعملش الحركات دي لكن انا الدادة أعملها عادي”.

ورد عليها أحمد العوضي مداعبا:”طب ده كلام”.

تعليقات المتابعين

وانهالت التعليقات التي تتعجب من تصرف أحمد العوضي إلا أنه أكد أن الفيديو تم صنعه بالذكاء الإصطناعي.

كما داعب عدد من الفنانين أحمد العوضي ومنهم الفنانة بدرية طلبةحيث علقت:”أنا قلت لهم كدا الحركات دي متطلعش من الإسكندراني”.

أصعب مشهد للعوضي في فيلم الإسكندراني

وقد كشف الفنان أحمد العوضي، عن أصعب مشهد له في فيلم الإسكندراني، مؤكدًا أن المشاهد الرومانسية أصعب بالنسبة له من الأكشن.

مشاهد الأكشن

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: “أنا رياضي في الحقيقة وألعاب الأكشن بلعبها في الحقيقة فمعنديش أي مشكلة في تجسيدها”.

مشاهد الصراع في فيلم الإسكندراني

وتابع: “المُجهد إني أعمل مشهد فيه صراع معين، ولكن أصعب مشهد بالنسبة لي بتاعي شنطة الفلوس علشان أرجع مليان، وكان فيه مونولوج كبير”.

فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني أول بطولة سينمائية لأحمد العوضي بعد تألقه فى الدراما ليصبح واحدا من أهم نجوم الدراما خلال الموسم الرمضاني من كل عام، حيث يراهن المخرج خالد يوسف على العوضى ليكون واحدًا من نجوم السينما البارزين خلال الفترة المقبلة، لما يتمتع به من موهبة كبيرة إضافة إلى تطوره بشكل مستمر سواء على المستوى التمثيلى أو البدنى لتقديم الأكشن.

وحقق فيلم “الاسكندرانى” رواجًا كبيرًا قبل طرحه في السينمات، وذلك منذ طرح البرومو الرسمي الذى حصد ملايين المشاهدات على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، وبدوره أعرب بطل الفيلم أحمد العوضي عن سعادته بنجاح البرومو الخاص لأول أفلامه فى السينما، وتحقيقه ما يقرب من 18 مليون مشاهدة على مختلف المنصات الإلكترونية.

فيلم “الإسكندرانى” تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول بكر (أحمد العوضى)، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في إطار اجتماعي مشوق لا يخلو من الأكشن.

الخليج 365

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