شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يحيى حفلاً غنائياً فى العراق الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم اللبنانى وائل جسار حفلاً غنائياً، فى دولة العراق، يوم الخميس المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية.

وطرح الفنان وائل جسار مؤخراً أغنية رومانسية بعنوان "حد يحينى"، على موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات محمد الشافعى وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

وطرح وائل جسار، أيضاً أغنية بعنوان "لو تخاصمني" على موقع يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات وألحان لؤى الجوهري، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيي.

كما طرح جسار أغنية تحمل اسم "أنا مش مصدق"، على يوتيوب والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.