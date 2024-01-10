بعد أقل من 24 ساعة على طرحها.. أغنية تامر حسني الجديدة تتصدر الترند

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت أغنية الفنان المصري تامر حسني الجديدة من ألبوم "هرمون السعادة"، والتي تحمل عنوان "موحشتكيش"، الترند في المرتبة الرابعة على يوتيوب، بعد أقل من 24 ساعة على طرحها.



و"موحشتكيش"، من كلمات أمير طعيمة، من ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وماستر علي فتح الله، وقد قام تامر حسني بنفسه بإخراج الفيديو كليب.

ويقول مطلع الأغنية: "شكل المكان زي ما كان

متغيرتش حاجات كتير

شايف بعيني ذكريات

من قلبي حبيتها بضمير

أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا

كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا

وتفاصيل كتير مش ممكن

أحسها من غيرك".