فن ومشاهير

30 صورة لأحدث عروسين في الوسط الفني.. هشام جمال وليلى أحمد زاهر

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ياسر رشاد - القاهرة - خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال.. أكثر الموضوعات بحثًا اليوم بعد إعلان الفنان والمنتج هشام جمال ارتباطه رسميًا بالفنانة ليلى أحمد زاهر في حفل عائلي بسيط، الأمر الذي جعل الثنائي يسيطر على التريند اليوم.

 

وكان هشام جمال أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، في الساعات الأولى من صباح اليوم "قراية الفاتحة" وارتباطه بـ ليلى أحمد زاهر منذ أيام على أن تكون الخطوبة في وقت قريب.

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واعتبر هشام جمال عام 2024 بداية سعيدة له على المستوى الشخصي، وطلب من الجمهور الدعاء لهما بالخير ونشر عدة صور وقال: "الحمدلله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا.. من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة وإن شاء الله الخطوبة قريبًا.. نتمنى من كل الناس تدعي لنا بالتوفيق والسعادة والخير".

كما شارك والد العروس الفنان أحمد زاهر وشقيقتها ملك أحمد زاهر صور من الحفل مهنئين العروسين، داعين الله عز وجل أن يحميهم ويسعدهم ويديم الخير والمحبة بينهم ويبعد عنهم الحسد وأي سوء.

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يذكر أن أحدث عروسين في الوسط الفني هشام جمال وليلى أحمد زاهر، التقوا أول مرة في مسلسل “في بيتنا روبوت” الذي تم عرضه 2021 والذي كان أول تجربة تمثيل لهشام جمال ونجح الثنائي وتمكنوا في خطف الأضواء لهما سويًا وبدأت علاقة الصداقة بينهم والتي ظهرت على بمنصات التواصل الاجتماعي ولقاءاتهم الإعلامية ويشاركون الجمهور بصور تجمعهم باستمرار.

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وقدموا الجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت والذي لاقى نجاح كبير بالوطن العربي، ثم قام هشام جمال بإخراج أول تجربة غنائية لـ ليلى أحمد زاهر "كلمة أخيرة"، والتي وجهت له رسالة شكر كبيرة قالت فيها: "أنا طول عمري بقول إنك دايما بتكون سبب في أي نجاح نجحته أو بنجحه في حياتي بعد ربنا.. لكن المشروع ده أنا عايزة اشكرك عليه بشكل خاص قدام كل الناس لأني أول ما سمعتك الأغنية عشان اخد رأيك كنت مبسوط و فخور بيا جداً لأنك اول واحد وقفني قدام مايك وأول لما طلبت منك أنك تخرجلي الكليب ما ترددتش للحظة رغم انك كنت مشغول قوي و وراك ٣٠٠٠ حاجة ما شاء الله و مع ذلك مقصرتش معايا ولا مع الكليب لحظة و كل حاجة خدت حقها الحمد الله و ده يدل علي إنك راجل محترف جدًا في الشغل وعلي المستوى الإنساني أخويا و اقرب صديق ليا الي دايمًا بيشجعني وفي ظهري".

وتابعت: "شكرًا يا هشام علي كل لحظة اديتها للكليب ده من جوه قلبك و الحمدلله الرسالة الفنية اللي أنت قدمتها في الكليب وصلت لناس كتير الحمدلله شكرًا يا أجدع وأنضف أخ في الدنيا وربنا يكرمك يارب في كل أعمالك الجاية ويارب دايماً ناجح".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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