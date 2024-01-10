ثراء جبيل تعلق على مشاركتها في كليب تامر حسني الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - علقت الفنانة الشابة ثراء جبيل على صدور أحدث كليبات الفنان تامر حسني "موحشتكيش" من ألبوم "هرمون السعادة" والذي طرحه منذ ساعات عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وتشارك "ُثراء" خلاله كموديل الكليب.

ونشرت "ثراء" مقطع من الكليب عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" ووجهت الشكر لتامر حسني قائلة: "أخيرا الكليب نزل، أنا سعيدة جدًا لاختياري أني أكون جزء من كليب للفنان اللي بحبه أوي وبحب أغانيه وأفلامه وبيأثر فيا وبيضحكني من كل قلبي، استمتعت بكل لحظة في الأغنية، شكرًا ليك يا تامر على اهتمامك واحساسك بكل تفصيلة عشان كل اللي حواليك يطلعوا بالصورة الراقية دي".

واحتفلت ثراء جبيل مؤخرًا بزواجها من الفنان الشاب مختار الديناري بالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن ثراء جبيل تشارك ببطولة مسلسل "إقامة جبرية" بطولة الفنان محمد الشرنوبى والفنانة هنا الزاهد والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.