شاهيناز توجه رسالة لـ حلمي بكر: "موسيقار محترم ومسامحاه"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت المطربة شاهيناز رسالة للموسيقار الكبير حلمي بكر، الذي تعرض مؤخرا لوعكة صحية.

وقالت شاهيناز خلال لقائها مع الإعلامية مروة صبري في برنامج "قعدة ستات" المذاع عبر قناة ألفا: "لم أفكر في الاتصال به أثناء مرضه، لكن ربنا يعلم إني مسامحاه على أي إساءة أساءها لي في يوم من الأيام، وهو موسيقار محترم وله مشوار طويل".

وأضافت: "بالرغم من هجومه غير المبرر أحيانا، أتمنى له الشفاء وإنه يفضل وسط أهله وأحبائه".

وتابعت: "أنا وإنت يا أستاذ حلمي عارفين إني مطربة كويسة وعندي شغل كثير، مش صاحبة الأغنية الواحدة زي ما قلت سابقا، وأتمنى لك كل الخير وطول العمر".

يذكر أن آخر أعمال شاهيناز كانت مع الفنان محمد رمضان في أغنية "لو ناسيين أفكركوا".

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