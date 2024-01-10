ميرنا وليد - بيروت - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشحرورة صباح باطلالتها باحدى المسرحيات التي كانت سبباً لطلاقها من احد ازواجها.

في التفاصيل كشف جو حمود أحد أزواج صباح في أحد لقاءاته التلفزيونية عن سبب طلاقهما وقال ان الامر يعود الى احدى اطلالاتها على المسرح خلال تقديمها مسرحية عام 1971.

وظهرت صباح وهي ترتدي شورت قصيرا جدًا، وكان وقتها هو يتحضر لخوض معركة الانتخابات وبدأ في جولاته فشعر أنه سيخسر وخرج من المسرح. وفي صباح اليوم التالي تركها وذهب إلى الانتخابات، ولم يرَ أحدهما الآخر سوى بعد انتهاء الانتخابات، لأن باعتباره رجلا سياسيا لم يتقبل ظهورها بهذه الإطلالة، مما أدى الى نشوب خلاف بينهما ليكون ذلك احد اسباب انفصالهما.

كانت هذه تفاصيل خبر هذه الإطلالة لـ صباح سببت طلاقها من أحد أزواجها -بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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