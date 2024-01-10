هل تركت بطلة "الطائر الرفراف" العمل نهائيا؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية عن ان الممثلة عفراء ساراتش أوغلي طلبت من منتج "الطائر الرفراف" ان تأخذ اجازة كي تسافر، لذلك ستكون مشاهدة قليلة في الحلقة الجديدة، موضحة انها لم تنسحب من المسلسل بالقول: "لا يمكن أن يكون مسلسل الطائر الرفراف بدون سيران".
وكانت كشفت عفراء ساراتش أوغلي أن لا علاقة عاطفية بينها وبين زميلها في مسلسل "الطائر الرفراف" مارت رمضان ديمير، اذ قالت للصحافة في عيد ميلادها: "يا أصدقاء، أريد أن أضع النقطة الأخيرة لأنني لا أريد ان يتم فتح هذا الموضوع بعد الان. نحن مجرد زملاء عمل ولا توجد بيننا علاقة."
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