تامر حسني يتصدر تريند المحتوى الرائج بكليب "موحشتكيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدر الفنان تامر حسني، قوائم المحتوى الرائج للموسيقى، في موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد طرح أحدث أغانيه "موحشتكيش".

أغنية "موحشتكيش"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت 737 ألف مشاهدة، بعد طرح الكليب الذي شهد ظهور الفنانة ثراء جبيل، عبر القناة الرسمية للفنان تامر حسني، في موقع يوتيوب.

وحل كليب الأغنية في المركز الأول، عقب طرحه أمس الثلاثاء، وجاءت في المركز الثاني، أغنية "مرجعليش" غناء مسلم وفريد، في حين وصلت أغنية مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا "لفت الأيام ودارت"، في المركز الثالث.