فن ومشاهير

محمد رمضان يصل كوت ديفوار استعدادا لحفل إفتتاح بطولة أمم أفريقيا

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ياسر رشاد - القاهرة - وصل النجم محمد رمضان، إلى أبيدجان  بكوت ديفوار، استعدادا لإحياء حفل إفتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

محمد رمضان 

تصريحات محمد رمضان 

وكان رمضان، قال في تصريحات سابقة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "الحمد لله رب العالمين أفتخر بأني العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا.. وأهدي هذا النجاح لجمهوري المصري أولاً صاحب الفضل الأول عليا بعد ربنا ثم جمهوري العربي الغالي.. ثقة في الله نجاح مستمر".

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محمد رمضان 

كأس أمم إفريقيا

تنطلق البطولة في كوت ديفوار يوم 13 يناير 2024 وتستمر حتى 11 فبراير 2024. وأوقعت القرعة المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية رفقة منتخبات "غانا وكاب فيردي وموزمبيق".

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محمد رمضان 

محمد رمضان في ضيافة الأمير تركي بن سلمان بالسعودية

وكان قد التقى النجم محمد رمضان، بسمو الأمير تركي بن سلمان شقيق ولي العهد بالمملكة العربية

ونشر رمضان، صورة تجمعه مع شقيق ولي العهد محمد بن سلمان، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "تشرفت بلقاء الحبيب الغالي والصديق العزيز سمو الأمير تركي بن سلمان.. ربنا يحفظه ويبارك في عائلته الكريمة على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد محمد بن سلمان".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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