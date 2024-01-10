من خطيب ميرهان حسين لشقيقة جديدة|أزمات تلاحق شيرين عبد الوهاب

ياسر رشاد - القاهرة - أزمة جديدة تلاحق أسم الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد ظهور فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أنها شقيقتها.





وخرج محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن صمته معلقًا على الشائعات قائلًا في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"حسبي الله ونعم الوكيل.. أهو زي ما أنتوا شايفين كده ناس مريضة وحقوده ومقرفة وغلاوية وبلاوي بتتحدف علينا، وناس أقسم بالله ولا لينا علاقة بيهم مستنقع قذارة.

شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب

وأضاف: خلصنا من لوسي جابتلنا توتي وناس ولا تعرفنا تطلع تقول علينا كلام كله افترى، ما يعلم بيه إلا ربنا ودلوقتي واحدة بتقول أنها أختنا من الأم وبكره واحدة تانية من الأب، وشوية ونلاقي أخواتنا في الرضاعة كمان، ما هي هيصة بقى ومش هنخلص.

خطيب الفنانة ميرهان حسين

في سياق آخر حذرت شيرين عبد الوهاب، من الزج بـ اسمها في أنباء ارتباطها بـ خطيب الفنانة ميرهان حسين، التي انتشرت خلال الفترة الماضية.

ونشر حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانًا جاء به: تتابع الفنانة شيرين عبد الوهاب ما تتداوله أخبار صحفية عن علاقاتها بأصدقائها، من داخل الوسط الفني وخارجه، وتحذر من الزج باسمها أو باسم أي من أصدقائها في أخبار كاذبة بقصد حصد مشاهدات إعلامية ومتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع البيان: وتتوعد الفنانة شيرين عبد الوهاب كل من يخوض في سيرتها بغرض الإساءة إليها وشغلها عن متابعة مسيرتها الفنية بالجديد في مجال الغناء.