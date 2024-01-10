"إشاعة حب" و"تهديدات بالحبس" تفاصيل بلاغات شيرين عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

حذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أمس الثلاثاء في بيان لها، بإتخاذ إجراءات قانونية حازمة، ردا على ما تردد عن ارتباطها مؤخرا بطبيب نساء.

تحذير "شيرين" جاء في بيان صحفي، عبر محاميها الخبير القانوني حسام لطفي، وذلك في إطار سلسلة من البلاغات التي قدمتها "شيرين" لأسباب مختلفة، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

محمد الشاعر

الخبير القانوني حسام لطفي محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، أعلن أمس الثلاثاء، عن تقديم بلاغ جديد إلى المكتب الفني للنائب العام، ضد شركة (ذا بيسمنت ريكوردز)، والمنتج محمد الشاعر بدعوى السيطرة على قناة الفنانة الرسمية في موقع يوتيوب، ونشر أغاني تخصها بدون موافقتها.

يأتي البلاغ بعد مطالبة محامي الفنانة، في بلاغ سابق بالتحقيق مع المنتج وإعلامي شهير سبق وتولى إدارة الفنانة والتعدي على حقوقها بإذاعة مصنفها الفنى أغنية (وبحلفلك) دون علمها مما تسبب في حدوث أضرار مادية وأدبية.

إستدعاء

من جهته، أكد المستشار صبحي جمال - محامي المنتج محمد الشاعر، في بيان صحفي، عن توجيه النيابة العامة، استدعاء إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، للتحقيق في البلاغ المقدم من المنتج ضدها، والذي يتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير، موضحا أنها تواجه عقوبة الحبس والغرامة والتعويض.

طبيب النساء

الفنانة شيرين عبد الوهاب، في أول رد رسمي على ما تردد عن إرتباطها بطبيب أمراض النساء د. تامر سليم، خاصة عقب ظهوره بصحبتها في كواليس الحفل، أصدرت بيان نفت فيه صحة ذلك، وحذرت من الزج باسمها أو باسم أي من أصدقائها في أخبار كاذبة، بقصد حصد مشاهدات إعلامية ومتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوعدت الفنانة كل من يخوض في سيرتها بغرض الإساءة إليها، وشغلها عن متابعة سيرتها الفنية بالجديد في مجال الغناء، وكلفت مستشارها القانوني د. حسام لطفي، بملاحقة إدعاء الشهرة، بما هو مناسب من إجراءات حازمة لكف يدهم عن ما يفعلون.



روتانا

وعلى غير المتوقع تصاعد النزاع بين شيرين عبد الوهاب، وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حيث وجهت الفنانة إنذار قضائي عبر محاميها الخبير القانوني حسام لطفي، إلى الشركة ردا على ما تردد عبر مسؤولي "روتانا" عن إقامة دعوى جديدة، بدعوى سريان التعاقد الموقع عام 2019، ومطالبة المطربة بسداد مبلغ يصل إلى 570 ألف دولار.

وجاء نص الإنذار الذي حصلت عليه "الخليج 365": " نمى إلى علم الفنانة أن الشركة المنذر إليها تروج بغير حق، بعد أن تسلمت المبلغ المقضي به في الحكم الصادر في الدعوى 1835 لسنة 2022 محكمة القاهرة الإقتصادية، المستأنف رقم 601، بأن العلاقة العقدية فيما بينها وبين السيدة الفنانة المنذرة، ما زالت مستمرة، متجاهلة أنها قبضت المبلغ المقضي به، وفقا لمنطوق الحكم، وأقرت ببراءة ذمة الفنانة المنذرة، بل وببراءة ذمة الشركة الأجنبية المنتج المنفذ، وتجاهلت إنذارين قضائيين، تسلمتهم من الفانة".

وتابعت: " ما ورد في الحكم الإستئنافي، بأن العقدين المبرمين فيما بين الفنانة المنذرة والشركة المنذر إليها والشركة الأجنبية المنتج المنفذ، قد أنتهيا بالفعل في 8 يناير سنة 2023".

شيرين عبد الوهاب طالبت في إنذارها، الشركة المنذر إليها "روتانا" بعدم التعرض لها بالقول أو الفعل، وأن تلتزم بقوة الأمر المقضي به.