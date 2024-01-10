عمرو يوسف يخرج من سباق دراما رمضان.. لهذه الأسباب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرر الفنان عمرو يوسف عدم المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، رغم انتشار أخبار في الفترة الأخيرة تؤكد مشاركته في عمل فني جديد بعنوان “أعراض انسحاب” ضمن الموسم الرمضاني، لكن المشروع لم يكتمل بعد وتم تأجيله، كما عُرض عليه مسلسل آخر بعنوان “شغل فنادق” مع المخرج محمد سامي، لكنه لم يكتمل هو الآخر، ما دفع عمر لاتخاذ قرار بعدم المشاركة في الموسم الرمضاني.

من ناحية أخرى، ينتظر عمر يوسف عرض فيلم “شقو”، الذي يشارك فيه الفنانة دينا الشربيني في تعاون هو السابع بينهما، بعد أن قدّما معاً مسلسلات: “المواطن إكس” عام 2011، “طرف تالت” عام 2012، “غراند أوتيل” عام 2016، “عشم إبليس” 2017، وفيلمَي “كدبة كل يوم” و”هيبتا” عام 2016.

ويشارك عمرو يوسف ودينا الشربيني في بطولة فيلم “شقو” كلٌ من: يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة… وهو من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

وكان صنّاع الفيلم قد قرروا تأجيل عرضه في دور السينما لينافس ضمن موسم أفلام عيد الفطر بدلاً من طرحه ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام.

كما يواصل عمرو يوسف تصوير دوره في الجزء الثالث من فيلم “أولاد رزق”، وهو بطولة: أحمد عز وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم وآسر ياسين، ومن إخراج طارق العريان.