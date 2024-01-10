أسرة "بنقدر ظروفك" تحتفل بعيد ميلاد محمد علاء مشرف عام الفيلم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفلت أسرة وصناع فيلم "بنقدر ظروفك" بعيد ميلاد محمد علاء مشرف عام الفيلم، وذلك خلال تصوير أحداث العمل بحديقة الهابي لاند.

وشارك فريق عمل الفيلم ومخرجه أيمن مكرم في الاحتفالية التي أقيمت خلال التصوير، وتم تقطيع التورتة وإطفاء الشموع، وسط حالة من الفرحة والسعادة التي سادت أجواء لوكيشن التصوير.

وبدأ محمد علاء مسيرته الفنية منذ عام ٢٠٠٧، وشارك في تنفيذ العديد من الأفلام والمسلسلات على مدار ١٤ عاماً.

ويتبقى لفيلم "بنقدر ظروفك" 4 أيام تصوير في منطقة بولاق أبو العلا، وكلوب محمد علي وشوارع الجيزة والقاهرة.

ويتناول الفيلم مشكلات غلاء الأسعار وجشع التجار في إطار كوميدي رومانسي.

ويخوض بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، إلى جانب يوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني.