شكرا لقرائتكم خبر عن الديفا سميرة سعيد بكامل لياقتها البدنية في عيد ميلادها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الديفا سميرة سعيد عيد ميلادها اليوم الأربعاء بطاقة إيجابية، حيث شاركت جمهورها تمارينها الصباحية التي تحافظ من خلالها على لياقتها البدنية، وكتبت الديفا، عبر حسابها بموقع انستجرام: "اللياقة البدنية لا تعني بناء جسم أفضل.. الأمر يتعلق ببناء حياة أفضل الصحة هي الثروة الحقيقية".

وكانت تعاونت مؤخرًا الديفا سميرة سعيد مع الملحن عمرو مصطفى والشاعر هانى عبد الكريم في عدد من الأغانى الجديدة لطرحها قريبًا.



سميرة سعيد



سميرة سعيد



سميرة سعيد



سميرة سعيد



سميرة سعيد

وقال الملحن عمرو مصطفى لـ"الخليج 365" إنه سعيد بتعاونه مع الديفا من جديد بعد فترة من الابتعاد، لافتًا إلى أنهما تعاونا سويا في العديد من الأغانى التي حققت نجاحات كبيرة، منها "خليك في وقتك، طعم الأيام، كلنا إنسان، كل الأوقات، يوم ورا يوم، مشتقالك، ما خلاص، لا بينا حلم، قويني بيك، بالسلامة، شاءت الظروف، الحياة والسلام، صعب عليا، الله يسهلك".

جدير بالذكر أن آخر أغانٍ طرحتها الديفا سميرة سعيد أغنية "إنسان آلى" وهى الأغنية العاشرة والأخيرة فى أغنيات ألبومها الجديد الذى يحمل نفس الاسم "إنسان آلي".

كانت الفنانة سميرة سعيد قد طرحت على صفحاتها الرسمية على المواقع الاجتماعية الأغنية، وكتبت: "اخيرا أغنية إنسان آلى.. أغنية تلخص ما بداخلي وداخل كل إنسان يعيش في هذا العالم المتوتر الملىء بالصخب والصوت العالى والتكنولوجيا الحديثة التى تحاصرنا وتجعلنا نشتاق الى الهدوء وحياة الزمن الجميل".