شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الإسكندرانى" لـ أحمد العوضى يحصد 8.3 مليون جنيه فى أول أسابيعه بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "الإسكندرانى" بطولة النجم أحمد العوضى نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، كما حصد حتى الآن إيرادات بلغت 8 ملايين 386 ألفا و875 جنيها فى أول أسبوع له بدور العرض السينمائية المختلفة.

فيلم "الإسكندرانى" من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول بكر (أحمد العوضى)، الذى يعيش فى صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه زكى الذى يجسد دوره عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في اطار اجتماعى مشوق لا يخلو من الأكشن.