شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطوبة ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان هشام جمال خطوبته على الفنانة ليلى أحمد زاهر، وعلق قائلا على صفحة التواصل الاجتماعى قائلا: "الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا.. من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبا.. نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير".

وتفاجأ محبو الفنانة ليلى أحمد زاهر بخطوبتها على الفنان والمنتج هشام جمال، بعدما اجتمع المشاهدون حول قصة حبهما وزواجهما فى إطار درامى كوميدى من خلال مسلسل "فى بيتنا روبوت"، وهو ما جعل وجود علاقة رسمية بينهما يبدو أمرا مألوفا للجمهور، ويبدو أن علاقة الصداقة والعمل جعلتهما قريبين من بعضهما حتى نشأت قصة الحب التى أعلنت رسميا أمس.