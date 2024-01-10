شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء النجوم ينبهر مارك روفالو عند رؤيتهم.. اعرفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمى مارك روفالو أن هناك عددا من النجوم الذين لا يزال ينبهر عند رؤيتهم، وذلك خلال حضوره حفل توزيع جوائز الأوسكار الفخرية منذ ساعات، قائلا: "إلى الآن أشعر بالانبهار عند رؤية الممثلة العالمية ميريل ستريب، بالرغم من تعاملى معها عدة مرات".

وعند سؤاله هل هناك شخص آخر، أجاب روفالو قائلا: "والممثل العالمى بروس سبرينجستين، لأنه واحد من الممثلين الذين تشعر بالانبهار حياله"، مشيرا: "كما أننى لازلت أنبهر بصديقى خواكين فينيكس".



مارك روفالو

وبدأ موسم الجوائز فى هوليوود بتوزيع جوائز الأوسكار الفخرية، حيث اجتمع نجوم السينما فى حفل عشاء خاص غير متلفز منذ ساعات فى لوس أنجلوس لتهنئة الممثلين الفائزين بالجائزة الفخرية.

وحصل الممثلون العالميون ميل بروكس وأنجيلا باسيت ومونتيرة الأفلام كارول ليتلتون على تماثيل الأوسكار الفخرية فى الحفل الذى غالبًا ما كان أكثر نجومية من جوائز الأوسكار نفسها.

كما حصلت ميشيل ساتر، مؤسسة ومديرة برامج الفنانين في معهد صندانس، على جائزة جان هيرشولت الإنسانية، وتم تنظيم هذا الحدث السنوى من قبل مجلس محافظى أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة للاعتراف بالمساهمات فى الصناعة وإنجازات الحياة.

وكان هذا الحفل فى وقت ما جزءًا من البث التليفزيوني لجوائز الأوسكار، لكنه تحول إلى مناسبة منفصلة فى عام 2009، ولم يحصل معظم الحاصلين على جوائز الأكاديمية الفخرية على جوائز الأوسكار التنافسية.