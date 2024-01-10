شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أولى حلقات مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثانى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الكبير، الذى حققه الجزء الأول من مسلسل "وبينا ميعاد"، قررت قناة dmc عرض الجزء الثانى من العمل بدءا من السبت المقبل الموافق 13 يناير الجارى، فى تمام الساعة 8 مساء، وذلك بعد الحملة الدعائية التى انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الماضية.

يعرض مسلسل "وبينا ميعاد 2" يوميا من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة dmc.



مسلسل وبينا ميعاد 2

المسلسل بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.

ودارت أحداث الجزء الأول حول عائلتين؛ هما عائلة (حسن) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة (نادية) التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.