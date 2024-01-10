وصلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى العلا استعدادا للمشاركة الفنية في مهرجان العلا. وأظهر مقطع فيديو متداول على المنصات لحظة استقبال فرقة شعبية لنانسي عجرم أمام مطار العلا لحظة وصولها. وأظهر الفيديو سعادة نانسي عجرم بغناء ورقص الفرقة الشعبية احتفالا بقدومها فيما قامت بالرقص والتصفيق وعبرت عن امتنانها لحسن الاستقبال.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نانسي عجرم تشارك فرقة شعبية الرقص في العلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.