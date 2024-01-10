إلهام شاهين تكشف شرطها الأساسي لقبول أي دور تمثيلي

ميرنا وليد - بيروت - قالت الممثلة المصرية إلهام شاهين، إنها تفضل أن تقدم دائماً العمل المختلف الذي يحمل رسالة مهمة، ويناقش قضية معينة، ولكن بشرط أساسي، وهو أن لا يكون أحد قدم هذا العمل قبلها.
وأضافت: "أريد أن أقدم للجمهور كل شيء جديد، فقبل أن أفاجئ الجمهور، أفاجئ ذاتي، لأنه ما زال بداخلي إمكانات جديدة وشخصيات جديدة".
وتابعت: "كنت أقول دائماً إنني أريد أن أعيش كل المشاعر التي خلقها الله سبحانه وتعالي، ولكني نفذت ذلك من خلال تجسيد حياة أشخاص آخرين بالتمثيل، وهذا ما أتمناه، فبمجرد أن قالوا لي إن الدور مريضة ألزهايمر، وافقت عليه من دون معرفة التفاصيل"، قاصدة دورها في مسلسل "الفريدو".
كلام إلهام شاهين جاء في حديثها إلى جريدة "الوطن" المصرية.
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