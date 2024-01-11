شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس ضيفة شرف فى مسلسل "إنترفيو" لـ رنا رئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة إسعاد يونس على دعم الفنانة رنا رئيس فى أولى بطولاتها المطلقة، حيث تظهر كضيف شرف فى إحدى حلقات مسلسل "إنترفيو"، المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "إنترفيو" يسجل البطولة الأولى للفنانة الشابة رنا رئيس، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسى وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.

يذكر أن رنا رئيس تشارك أيضا مع النجمة إسعاد يونس فى فيلمها الجديد "عصابة عظيمة"، الذى يعرض خلال الوقت الحالى فى دور العرض السينمائية المختلفة، وهو من بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفى، رنا رئيس، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان.