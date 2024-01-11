ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على الإنترنت صورة لشابة مغربية، اعتبروا أنها تشبه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وأبهرت الشابة المغربية، واسمها إيمان، المتابعين بسبب الشبه الكبير بينها وبين نانسي، حتى أن بعضهم لم يستطع التفرقة بينهما.

ويبرز الشبه في العينين والخدين الممتلئين، إلا أن الأنف يختلف قليلاً.

وأثارت الصورة جدلاً كبيراً بين الكثير من محبي نانسي، الذين اعتبروا أن إيمان نسخة طبق الأصل عن الفنانة اللبنانية.

يشار إلى أن إيمان كانت قد حصدت عدداً كبيراً من المتابعين على حسابها الشخصي، بعد أن تم اكتشاف صورها، وذلك نظراً للشبه الكبير بينها وبين نانسي عجرم.



كانت هذه تفاصيل خبر فتاة مغربية نسخة عن نانسي عجرم.. لن تصدقوا الشبه بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.