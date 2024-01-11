هكذا روجت أميرة أديب للجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - روجت الفنانة الشابة أميرة أديب، للجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" المقرر عرضه يوم 13 يناير الجاري على قناة"دي إم سي".

ونشرت أميرة، بوسترها بالمسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هند بتقول لكم استنونا في الجزء التاني من مسلسل وبينا ميعاد من أول يوم السبت ١٣ يناير على قناة dmc.. يلا بينا ولا إيه؟".

على جانب آخر، أعلنت قناة "دي إم سي" عرض الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" من السبت حتى الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً.

الجزء الأول من مسلسل "وبينا ميعاد" دارت أحداثه حول عائلة "حسن" وعائلة "نادية" ويملك كل منهما عددا من الأبناء، ثم تبدأ الأحداث بعد قرار زواجهما، ونرى كيف يتعامل الأبناء مع ذلك القرار.

المسلسل بطولة صبري فواز، شيرين رضا، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، بالإضافة إلى يوسف الكدواني، أميرة أديب وهاجر الشرنوبي.