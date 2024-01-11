بهذه العبارات المؤثرة وصفت هاندا أرتشيل والدتها الراحلة

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ميرنا وليد - بيروت - بعبارات مؤثرة إستذكرت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، والدتها بمناسبة مرور خمسة سنوات على رحيلها بعد صراع طويل مع مرض السرطان ووصفتها قائلة أنها: "قلبها وروحها"ونشرت على صفحتها الخاصة التعليق مع صورة قديمة لوالدتها إيلين، وأخرى تحمل لافتة تتضمن عبارة "أمي أنا سعيدة" وبدت تعابير الفرح على وجهها.
كانت علاقة هاندا مع والدتها مميزة ورافقتها بشكل دائم لا سيما خلال مرضها, وكتبت في نهاية التعليق: "أضحك مثلك كثيرا، وأحب أني ابنتك".
تفاعل المتابعون مع هاندا أرتشيل وتعاطفوا معها مع تمنياتهم لها بالصبر.
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