أبهرت الفنانة الكويتية هند البلوشي متابعيها بمظهرها الأنيق في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت البلوشي في الصور وهي ترتدي ملابس زرقاء أنيقة، وزينت إطلالتها بمكياج بسيط.

يذكر أن هند البلوشي شاركت مؤخرا في معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ 46 بكتابها “همساتي 2″، كما شاركت في عدة أعمال منها “حياتي المثالية”.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: هند البلوشي تتألق بإطلالتها في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.